Рязанцам предложили поддержать российских олимпийцев

Рязанцам предложили поучаствовать в конкурсе в поддержку олимпийской и паралимпийской сборных России «Верим в Россию — вместе мы сила!». Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта .

Организаторами конкурса выступили АНО «Национальные приоритеты» и министерство спорта России. К участию пригласили спортивные организации — участников конкурса «Ты в игре», общественные организации, сообщества, движения, школы, вузы, всех жителей страны, выступающих с инициативами, проектами, флешмобами в поддержку российских спортсменов.

Задача конкурса — привлечение внимания к проектам, создающим атмосферу единения, взаимоподдержки и веры в олимпйцев, а также возможность для поддержки сборных россиянами.

«На Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине выступят наши лучшие спортсмены в зимних видах спорта, и им, как никогда, нужна поддержка российских болельщиков. В условиях, когда на главном старте четырёхлетия наша сборная ограничена в использовании государственной символики, а на трибунах спортивных объектов в Пекине не будет болельщиков из России, важным фактором становится поддержка жителей страны. Мы предлагаем принять участие в конкурсе всем любителям спорта — объединиться и вместе праздновать победы и яркие достижения наших олимпийцев, проводить активности в каждом уголке России, показать, как сильно страна поддерживает своих героев! Мы хотим, чтобы вся Россия гордилась нашими спортсменами, радовалась их победам и рекордам на Играх-2022. Уверен, энергия миллионов болельщиков придаст дополнительные силы российским спортсменам», — заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Предложения, а также информацию о мероприятиях и акциях нужно присылать до 4 февраля на почту: komanda-rossii@minsport.gov.ru .

Посты, мероприятия и акции нужно сопровождать в соцсетях хештегами #КомандаРоссии, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила и #спортнормажизни. Авторов лучших проектов отметят на церемонии награждения Всероссийского конкурса «Ты в игре» в апреле 2022 года.