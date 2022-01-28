Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со списанием с карты

Злоумышленники сначала рассылают объявления о продаже билетов через соцсети, мессенджеры и электронную почту. По ссылке предлагается заполнить форму, где нужно указать персональные данные и реквизиты банковской карты.

В России зафиксирован рост числа фишинговых сайтов, где клиент вместо покупки билетов на концерты и спектакли оформляет подписку на мошеннический сайт. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Злоумышленники сначала рассылают объявления о продаже билетов через соцсети, мессенджеры и электронную почту. По ссылке предлагается заполнить форму, где нужно указать персональные данные и реквизиты банковской карты.

Вместо оформления билета приобретается подписка на сайте с аккаунтами мошенников. Они снимают с карты деньги с интервалом в несколько секунд до полного обнуления баланса.

Отмечается, что новизна метода заключается в способности преступников регулировать частоту списания средств.

Россиянам посоветовали пользоваться проверенными сайтами, проверять ссылку, прежде чем переходить по ней. Ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт оказался подозрительным, лучше заблокировать карту и позвонить в банк, посоветовали эксперты.