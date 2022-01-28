Рослякова попросила руководителей рязанских ТЦ соблюдать антиковидные меры

«Это лучше, чем платить штрафы или снова закрываться», — отметила первый зампред правительства.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова напомнила руководителям ТЦ, магазинов и заведений общепита о соблюдении антиковидных мер. Пост она опубликовала на странице в соцсети в пятницу, 28 января.

По словам Росляковой, на то, что в общественных местах Рязани меры соблюдаются не должным образом, ей жалуются горожане.

«Вы в состоянии навести у себя порядок, сомнений нет. Наведите, пожалуйста. Это лучше, чем платить штрафы или снова закрываться. Соблюдение антиковидных мер — наша общая обязанность», — отметила зампред.

Помимо этого, политик призвала рязанцев носить маски и беречь себя.