РГМЭК сообщила о мошенниках, представляющихся энергетиками

РГМЭК сообщила о мошенниках, действующих под видом сотрудников энергетических компаний.
Отмечается, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке, эксплуатации и замене приборов учета возложена на энергокомпании.
Установкой или заменой электросчетчиков занимаются гарантирующие поставщики (в многоквартирных домах) и сетевые организации (в жилых домах). Плата с потребителя не взимается:
- при отсутствии прибора учета;
- в случае выхода прибора учета из строя;
- при истечении срока межповерочного интервала.
В настоящее время мошенники под видом работников энергетических компаний навязывают гражданам платные услуги по замене исправных приборов учета.
Риск стать жертвами мошенников есть в случаях, если неизвестные:
- оставляют в дверях и в почтовых ящиках фальшивые уведомления об истечении межповерочного интервала электросчетчика с ложными реквизитами и телефонами;
- настаивают на срочной замене прибора учета;
- просят оплатить замену счетчика на дому.
РГМЭК производит замену приборов учета в многоквартирных домах в соответствии с графиком. Ознакомиться с ним можно в разделе «Все о приборах учета» сайта
Работники компании:
- одеты в форменную одежду с логотипом РГМЭК;
- имеют при себе служебное удостоверение с QR-кодом, при наведении камеры смартфона или планшета, на который Вы получите доступ к разделу сайта РГМЭК. РФ, содержащему информацию о сотруднике;
- задание на замену электросчетчика.
После проведения замены сотрудник предложит подписать акт ввода в эксплуатацию нового прибора учета.
Узнать срок очередной поверки электросчетчика можно:
- в паспорте прибора учета;
- в счетах на оплату в разделе «Сведения о показаниях приборов учета»;
- в мобильном приложении в разделе «Показания», «Подробнее о приборе»;
- в личном кабинете на сайте РГМЭК.РФ.