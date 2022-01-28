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РГМЭК сообщила о мошенниках, представляющихся энергетиками

РГМЭК сообщила о мошенниках, действующих под видом сотрудников энергетических компаний.

Отмечается, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке, эксплуатации и замене приборов учета возложена на энергокомпании.

Установкой или заменой электросчетчиков занимаются гарантирующие поставщики (в многоквартирных домах) и сетевые организации (в жилых домах). Плата с потребителя не взимается:

  • при отсутствии прибора учета;
  • в случае выхода прибора учета из строя;
  • при истечении срока межповерочного интервала.

В настоящее время мошенники под видом работников энергетических компаний навязывают гражданам платные услуги по замене исправных приборов учета.

Риск стать жертвами мошенников есть в случаях, если неизвестные:

  • оставляют в дверях и в почтовых ящиках фальшивые уведомления об истечении межповерочного интервала электросчетчика с ложными реквизитами и телефонами;
  • настаивают на срочной замене прибора учета;
  • просят оплатить замену счетчика на дому.

РГМЭК производит замену приборов учета в многоквартирных домах в соответствии с графиком. Ознакомиться с ним можно в разделе «Все о приборах учета» сайта РГМЭК.рф.

Работники компании:

  • одеты в форменную одежду с логотипом РГМЭК;
  • имеют при себе служебное удостоверение с QR-кодом, при наведении камеры смартфона или планшета, на который Вы получите доступ к разделу сайта РГМЭК. РФ, содержащему информацию о сотруднике;
  • задание на замену электросчетчика.

После проведения замены сотрудник предложит подписать акт ввода в эксплуатацию нового прибора учета.

Узнать срок очередной поверки электросчетчика можно:

  • в паспорте прибора учета;
  • в счетах на оплату в разделе «Сведения о показаниях приборов учета»;
  • в мобильном приложении в разделе «Показания», «Подробнее о приборе»;
  • в личном кабинете на сайте РГМЭК.РФ.