РГМЭК сообщила о мошенниках, представляющихся энергетиками

РГМЭК сообщила о мошенниках, действующих под видом сотрудников энергетических компаний.

Отмечается, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке, эксплуатации и замене приборов учета возложена на энергокомпании.

Установкой или заменой электросчетчиков занимаются гарантирующие поставщики (в многоквартирных домах) и сетевые организации (в жилых домах). Плата с потребителя не взимается:

при отсутствии прибора учета;

в случае выхода прибора учета из строя;

при истечении срока межповерочного интервала.

В настоящее время мошенники под видом работников энергетических компаний навязывают гражданам платные услуги по замене исправных приборов учета.

Риск стать жертвами мошенников есть в случаях, если неизвестные:

оставляют в дверях и в почтовых ящиках фальшивые уведомления об истечении межповерочного интервала электросчетчика с ложными реквизитами и телефонами;

настаивают на срочной замене прибора учета;

просят оплатить замену счетчика на дому.

РГМЭК производит замену приборов учета в многоквартирных домах в соответствии с графиком. Ознакомиться с ним можно в разделе «Все о приборах учета» сайта РГМЭК.рф .

Работники компании:

одеты в форменную одежду с логотипом РГМЭК;

имеют при себе служебное удостоверение с QR-кодом, при наведении камеры смартфона или планшета, на который Вы получите доступ к разделу сайта РГМЭК. РФ, содержащему информацию о сотруднике;

задание на замену электросчетчика.

После проведения замены сотрудник предложит подписать акт ввода в эксплуатацию нового прибора учета.

Узнать срок очередной поверки электросчетчика можно: