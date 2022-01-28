На пяти улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом
В пятницу, 28 января, в Дягилеве с 10:30 до 15:30 отключили холодную воду по следующим адресам:
- улица 1-й Центральный проезд, дома №№ 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- улица 3-й проезд Коняева, дома №№ 10/9, 7, 8, 9;
- улица 4-й проезд Коняева, дома №№ 10, 7/16, 8, 9/11;
- улица 5-й проезд Коняева, дома №№ 2, 7, 9/15;
- улица Центральная, дома №№ 10, 7, 8, 9.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.