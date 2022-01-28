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Минтруд планирует в полтора раза увеличить ряд соцвыплат
Это будет доступно благодаря объединению в единую организацию Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования.

Минтруд России планирует объединить в единую организацию Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По замыслу министерства, благодаря общей взносооблагаемой базе для выплаты взносов на пенсионное и соцстрахование размер ряд социальных выплат вырастет в полтора раза. «Реформа фондов, в свою очередь, сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы», — подчеркнули журналисты со ссылкой на материалы Минтруда о модели реорганизации ПФР и ФСС.

Так, максимальный размер ежемесячного пособия увеличится до 57,4 тысячи рублей (вместо нынешних 37,9 тысячи рублей). Выплаты по беременности и родам — до 660,9 тысячи рублей (вместо 435,9 тысячи рублей). Помимо этого, вырастет и пособие по временной нетрудоспособности.

Отмечается, что в управлении фонда появится наблюдательный совет. В него войдут семь человек. Среди них, по информации издания — представители работодателей и профсоюзов, Совет федерации и Госдумы, вице-премьер — координатор РТК, глава Минтруда и сам председатель фонда. Координировать работу будет министерство труда.