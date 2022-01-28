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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 января
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 29 января, в Old Tattoo Bar выступит легенда российского панк-рока — группа «Пурген», а рязанский театр кукол покажет представление для взрослых «Золоченые лбы».

В воскресенье, 30 января, на сцене рязанской филармонии инструментальный джаз-квартет Feelin’s вместе с солистами степ-шоу Vortex представят зрителям музыкально-танцевальное шоу. На сцене муниципального культурного центра с новой программой «Человеку нужен человек» выступит современная поэтесса и чтец Анна Егоян.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».