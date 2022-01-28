Экс-сотрудник рязанской колонии ответит в суде за хранение наркотиков

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ.

Экс-сотрудник рязанской колонии ответит в суде за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

18 сентября 2021 года экс-сотрудник находясь на службе, договорился с неизвестным о приобретении наркотика. В тот же день он забрал вещество из тайника-«закладки» и хранил у себя до тех пор, пока его не задержали сотрудники ОСБ.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере»).

Дело направили в суд.