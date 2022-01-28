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Автоэксперт напомнил правила перестроения на заснеженной трассе
По словам Павла Червякова, маневр необходимо совершать плавно, не спеша, без резких движений.

Руководитель отдела продаж одного из подразделений группы «Авилон» Павел Червяков напомнил правила езды по заснеженным дорогам. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Автоэксперт подчеркнул, что летом при эксплуатации машины коэффициент сцепления с дорогой максимален. При исправности автомобиля он последует той траектории, которую водитель задал рулевым колесом. Однако на заснеженной трассе коэффициент сцепления значительно меньше. Из-за этого появляется вероятность заноса и потери управления.

«При перестроении на заснеженной дороге автовладелец должен совершать максимально плавные движения без спешки, то есть ни в коем случае не дергать резко рулем, не совершать резких маневров и поворотов. Еще не рекомендую активно орудовать педалями газа и тормоза, чтобы не провоцировать потенциальный занос или потерю управления», — сообщил автоэксперт.

Помимо этого, он добавил, что от вида автомобиля зависит, какое ускорение может создаваться при перестроении.

«Полноприводные модели, например, цепляются за дорогу всеми четырьмя колесами, и им гораздо проще перестроиться и совершить маневр, сохранив при этом управляемость», — отметил Червяков.

Эксперт подчеркнул, что зимой при перестроении необходимо делать дополнительный запас по времени — то есть совершать маневр плавно, не спеша, без резких движений.