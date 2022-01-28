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Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 2022 15:49
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В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
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Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
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Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
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А что в кино? «Вальдо», «Мария. Спасти Москву» и другие новинки
Полное расписание всех кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе рязанцы увидят детективную историю «Вальдо» с Мелом Гибсоном, мелодраму «Любовь как бестселлер», российскую новинку «Мария. Спасти Москву», биографический фильм «Я — Златан», а также мультипликационные картины для всей семьи — «Мы — монстры 2» и «Мульт в кино 135. Улыбка до ушей».Полное расписание всех кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».