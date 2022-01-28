А что в кино? «Вальдо», «Мария. Спасти Москву» и другие новинки

Полное расписание всех кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе рязанцы увидят детективную историю «Вальдо» с Мелом Гибсоном, мелодраму «Любовь как бестселлер», российскую новинку «Мария. Спасти Москву», биографический фильм «Я — Златан», а также мультипликационные картины для всей семьи — «Мы — монстры 2» и «Мульт в кино 135. Улыбка до ушей».Полное расписание всех кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».