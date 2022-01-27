Жителей Ряжска предупредили о мужчине, который пристает к несовершеннолетним девочкам

Он напал на одну их девочек, его вспугнул прохожий.

В Ряжске на улицах города к несовершеннолетним девушкам пристает мужчина. Информация об этом появилась «ВКонтакте».

«У нас на „Пятачке“ появился неадекват, который кидается на девочек подростков. Щупает за грудь и причинные места. Территориально он живет в 3 переулке Мира. Я вижу его каждый день», — говорится в сообщении.

Горожане ищут мужчину. Автор сообщения сообщила, что он напал на одну их девочек, его вспугнул прохожий.

«Пообщаюсь с его родителями, если они не примут меры, то завтра поеду в отдел полиции», — отметила девушка.

Информацию прокомментировали в полиции.