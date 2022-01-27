\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
-11°
Птн, 28
-11°
Сбт, 29
-3°
ЦБ USD 78.94 0.3 27/01
ЦБ EUR 89.15 0.22 27/01
Нал. USD 77.80 / 79.35 11:47
Нал. EUR 87.20 / 88.35 11:47
Новости
Публикации
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
Вчера 15:49
4
12 013
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
7 188
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
4 042
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
9 490
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Второму водителю автобуса «Москва-Астрахань», попавшему в ДТП под Скопином, ампутировали ногу
ДТП произошло в Скопинском районе 2 января 2022 года. Погибли пять человек.

Второму водителю автобуса «Москва-Астрахань», попавшему в ДТП в Скопинском районе, ампутировали ногу. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

«Рязанские врачи сделали все возможное для сохранения жизни и лечения астраханского водителя. К сожалению, одну ногу не удалось спасти. Завтра он вместе с женой отправляется домой, в Астрахань», — написала Епихина.

По ее словам, пациента доставят до купе поезда сотрудники рязанской ОКБ.

Епихина отметила, что с момента аварии была на связи с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спициным. С ним обсудили меры и помощь в получении страховых и соцвыплат пострадавшим и погибшим в ДТП.

Напомним, ДТП произошло в Скопинском районе 2 января 2022 года. Погибли пять человек.