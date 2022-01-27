Второму водителю автобуса «Москва-Астрахань», попавшему в ДТП под Скопином, ампутировали ногу

ДТП произошло в Скопинском районе 2 января 2022 года. Погибли пять человек.

Второму водителю автобуса «Москва-Астрахань», попавшему в ДТП в Скопинском районе, ампутировали ногу. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

«Рязанские врачи сделали все возможное для сохранения жизни и лечения астраханского водителя. К сожалению, одну ногу не удалось спасти. Завтра он вместе с женой отправляется домой, в Астрахань», — написала Епихина.

По ее словам, пациента доставят до купе поезда сотрудники рязанской ОКБ.

Епихина отметила, что с момента аварии была на связи с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спициным. С ним обсудили меры и помощь в получении страховых и соцвыплат пострадавшим и погибшим в ДТП.

Напомним, ДТП произошло в Скопинском районе 2 января 2022 года. Погибли пять человек.