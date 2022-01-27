ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV

Ранее китайские ученые рассказали о новом виде COVID-19, который нашли в ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит опасность нового вида коронавируса NeoCoV. Об этом передает РИА Новости.

Ранее китайские ученые рассказали о новом виде COVID-19, который нашли в ЮАР.

Исследователи сообщили, что для взаимодействия с организмом вирусу нужна мутация. Сейчас он угрожает только летучим мышам.

«Животные, особенно дикие, являются источником более 75% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами», — отметили в ВОЗ.

В организации добавили, что коронавирусы часто находят у животных, в том числе у летучих мышей, которых определили как «природный резервуар многих из этих вирусов».

Опасность нового NeoCoV изучат специалисты.