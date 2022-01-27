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Вирусолог спрогнозировал спад волны «омикрона» в России с 10 февраля
Специалист напомнил, что штамм «омикрон» очень заразен и быстро распространяется, но вызванная им волна заболеваемости спадет также быстро, как и понялась.

Вирусолог спрогнозировал спад волны «омикрона» в России с 10 февраля. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал завлабораторией пролиферации клеток института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

Специалист напомнил, что штамм «омикрон» очень заразен и быстро распространяется, но вызванная им волна заболеваемости спадет также быстро, как и понялась. Он пояснил, что такое заключение сделал исходя из кривой заражений в США, Великобритании и Европе.

«Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть они даже не знают, что заражены, потому что этот штамм — очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить», — отметил Чумаков.

Вирусолог предположил, что многие носители «омикрона» не обращаются в больницы, поэтому подъем заболеваемости в настоящее время намного масштабнее.

По мнению Чумакова, распространение «омикрона» остановится из-за того, что в России не останется уязвимых для него людей.