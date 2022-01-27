В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
Пока он опасен только для летучих мышей, но после одной мутации в его геноме он сможет заражать и человеческие клетки.
В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус. Об этом
Ученые обнаружили новый вид коронавируса NeoCov. Пока он опасен только для летучих мышей, но после одной мутации в его геноме он сможет заражать и человеческие клетки.
По мнению специалистов, опасность нового коронавируса кроется в том, что он соединяется с рецептором иным путем, нежели возбудитель COVID-19. Поэтому от него не защитят ни антитела, ни белковые молекулы.