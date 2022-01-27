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В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
Пока он опасен только для летучих мышей, но после одной мутации в его геноме он сможет заражать и человеческие клетки.

В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал bioRxiv.

Ученые обнаружили новый вид коронавируса NeoCov. Пока он опасен только для летучих мышей, но после одной мутации в его геноме он сможет заражать и человеческие клетки.

По мнению специалистов, опасность нового коронавируса кроется в том, что он соединяется с рецептором иным путем, нежели возбудитель COVID-19. Поэтому от него не защитят ни антитела, ни белковые молекулы.