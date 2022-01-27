В Томске восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа

Инцидент произошел во время перемены в четверг, 27 января.

В Томске восьмиклассник выпал из окна школы № 40. Об этом сообщило РИА «Томск» со ссылкой на городскую мэрию.

Инцидент произошел во время перемены в четверг, 27 января. Мальчик выпал с четвертого этажа. По предварительной информации, ребенка госпитализировали в БСМП с ушибами и переломом ноги.

«Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Администрация школы держит связь с родителями ученика», — отметил начальник департамента образования Максим Савенков.

Позже журналисты сообщили, что школьник находится в тяжелом состоянии.