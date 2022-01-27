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В Старожилове возбудили дело против женщины, избившей уснувшего мужчину табуретом
50-летняя женщина решила обыскать квартиру, поскольку не досчиталась купленного спиртного. Она нашла бутылку алкогольного напитка под кроватью спящего мужчины. Гостья решила, что он намеренно спрятал его и возмутилась. Она ударила по уснувшему мужчине несколько раз табуретом.

В Старожилове возбудили уголовное дело против женщины, которая избила мужчину табуретом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

39-летний местный житель обратился за медпомощью. Выяснилось, что у него закрытый перелом ребра, повреждение легкого и другие травмы.

Мужчина не смог объяснить причины травм. Они были похожи на результат физического насилия. Пострадавший рассказал, что накануне был в гостях, где выпивал и заснул. Утром он почувствовал боль и обратился в больницу.

Участковый предположил, что травмы имеют криминальный характер. Он решил установить степень тяжести вреда здоровью. Старожиловца направили на медосвидетельствование. Там выяснилось, что мужчина получил сильные травмы, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

Полицейские опросили всех, с кем накануне собирался мужчина. Выяснилось, что мужчина заснул во время застолья, но гости не хотели расходиться. Алкоголь у компании закончился.

50-летняя женщина решила обыскать квартиру, поскольку не досчиталась купленного спиртного. Она нашла бутылку алкогольного напитка под кроватью спящего мужчины. Гостья решила, что он намеренно спрятал его и возмутилась. Она ударила по уснувшему мужчине несколько раз табуретом.

Женщину задержали. В отношении нее возбудили дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.