В Шилове полицейские задержали мужчину за кражу двух смартфонов

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Шилове полицейские задержали мужчину за кражу двух смартфонов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее оперативники получили данные о том, что 32-летний шиловец пытается продать знакомым смартфоны. Они решили выяснить происхождение товаров, поскольку постоянного источника заработка у мужчины нет.

Полицейские нашли шиловца и опросили его. Мужчина не смог рассказать, где он приобрел устройства.

Правоохранители узнали, что гаджеты появились у него после возвращения знакомых с застолья. Оперативники опросили собравшихся в тот вечер. Выяснилось, что два телефона пропали у 46-летней жительницы Шилова. Она не сообщила полицию из-за того, что в тот вечер злоупотребила спиртным и решила, что где-то случайно обронила смартфоны.

Мужчина не успел продать устройства. Полицейские изъяли их.

На жителя Шилова завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.