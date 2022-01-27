В Сараевском районе обнаружили труп мужчины

Тело местного жителя нашел лыжник, выгуливавший собак.

В Сараевском районе на снегу обнаружили труп мужчины. Об этом в четверг, 27 января, сообщило издательство «Пресса» .

Тело нашел лыжник, выгуливая собак в селе Желобово.

Как сообщили журналистам представители Сараевской полиции, погибшим оказался местный житель 1971 года рождения. Мужчина проживал один. Рядом с телом нашли два рюкзака с продуктами.

Специалисты предполагают, что мужчина возвращался из магазина.

«Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено, точная причина гибели станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили журналистам в полиции.