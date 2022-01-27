\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
-10°
Птн, 28
-11°
Сбт, 29
-4°
ЦБ USD 78.95 0.01 28/01
ЦБ EUR 88.47 -0.68 28/01
Нал. USD 77.70 / 79.35 14:09
Нал. EUR 87.10 / 88.28 14:09
Новости
Публикации
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
Вчера 15:49
5
14 006
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
7 387
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
4 130
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
9 559
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Сараевском районе обнаружили труп мужчины
Тело местного жителя нашел лыжник, выгуливавший собак.

В Сараевском районе на снегу обнаружили труп мужчины. Об этом в четверг, 27 января, сообщило издательство «Пресса».

Тело нашел лыжник, выгуливая собак в селе Желобово.

Как сообщили журналистам представители Сараевской полиции, погибшим оказался местный житель 1971 года рождения. Мужчина проживал один. Рядом с телом нашли два рюкзака с продуктами.

Специалисты предполагают, что мужчина возвращался из магазина.

«Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено, точная причина гибели станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили журналистам в полиции.