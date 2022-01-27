В Рязанскую область поступит вакцина от коронавируса для подростков
Точная дата поставки не указана.
В Рязанскую область поступит вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил
Точная дата поставки не указана.
Чиновник рассказал об участии в заседании оперштаба под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко. Оно состоялось в четверг, 27 января.
«Было отмечено, что резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса „омикрон“ требует особого внимания к здоровью населения», — сообщил Прилуцкий.
В посте министр отметил важность вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что рязанцы могут привиться вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».