В Рязанскую область поступит вакцина от коронавируса для подростков

Точная дата поставки не указана.

В Рязанскую область поступит вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий .

Точная дата поставки не указана.

Чиновник рассказал об участии в заседании оперштаба под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко. Оно состоялось в четверг, 27 января.

«Было отмечено, что резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса „омикрон“ требует особого внимания к здоровью населения», — сообщил Прилуцкий.

В посте министр отметил важность вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что рязанцы могут привиться вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».