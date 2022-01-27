В Рязанской области за сутки зафиксировали 371 новый случай COVID-19

Данные на четверг, 27 января, от федерального оперштаба.

В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 371 новый случай коронавируса. Данные на четверг, 27 января, привел федеральный оперштаб.

За период пандемии в регионе зафиксировали 65 273 случаев COVID-19.

В больницах Рязанской области за прошедшие сутки оказались 60 пациентов с коронавирусом. Вылечились за день десять жителей региона, всего — 58 332.

За день от COVID-19 умерли семь человек. Всего в списке летальных случаев — 2 836.

В России за сутки выявили 88 816 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 11 404 617.

За сутки выздоровели 29 754 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 129 691 человек.

За сутки скончались 665 человек, всего — 328 770.