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В Рязанской области количество пользователей мобильного приложения «Почты России» выросло до 40 тысяч
Самая популярная услуга приложения — отслеживание почтовых отправлений.

В Рязанском регионе число пользователей мобильного приложения «Почты России» за год увеличилось на 33%. Сейчас в Рязани и области им активно пользуются более 40 000 жителей.

Самая популярная услуга приложения — отслеживание почтовых отправлений. Ею воспользовались 98% клиентов «Почты России». С помощью приложения пользователи также могут получать оповещения о перемещении почтовых отправлений, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений, оплачивать сервисы ЖКХ, штрафы ГИБДД, получать дополнительные услуги «в один клик», а также оставлять отзывы о работе почтового отделения или качестве доставки почтового отправления.

В компании напомнили, что в мобильном приложении можно подключить услугу простой электронной подписи, что позволит пользователям отказаться от заполнения бумажных извещений в отделении и получать регистрированные отправления без предъявления паспорта.

Мобильное приложение «Почты России» можно установить на любой смартфон с различных платформ — AppStore, GooglePlay и WindowsPhoneStore.