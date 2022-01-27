В Рязани состоялся финал II регионального конкурса декораторов «Золотая кельма. Рязань/2021»

Победители, мастера-декораторы, занявшие призовые места, получили памятные дипломы и подарки от спонсоров, в числе которых был крупный автомобильный холдинг «Автоимпорт».

В Рязани прошел финал II регионального конкурса декораторов «Золотая кельма. Рязань/2021». Мероприятие состоялось 22 января в арт-пространстве «Фабрика».

На финал конкурса пригласили дизайнеров, архитекторов, художников и мастеров-декораторов.

Как отметила организатор конкурса Лариса Малахова, основной целью и стержнем мероприятия являются обучение, общение и развитие командного духа среди мастеров. Все участники выполняли одну работу на определенную тему в течение четырех часов в присутствии гостей мероприятия и под руководством куратора.

Победители, мастера-декораторы, занявшие призовые места, получили памятные дипломы и подарки от спонсоров, в числе которых был крупный автомобильный холдинг «Автоимпорт».