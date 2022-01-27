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В полиции рассказали подробности наезда на ребенка в Песочне
20-летний водитель был лишен права управления транспортными средствами. Он сбил ребенка на пешеходном переходе, двигаясь на «красный».

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности наезда на ребенка в Песочне.

Авария произошла в среду, 26 января, в 16:40 на улице Зубковой около дома № 16 корпус 1. 20-летний рязанец на Hyundai Solaris ехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе пятилетнего ребенка. Отмечается, что водитель был лишен права управления транспортными средствами.

Ребенок получил ссадины, его отпустили домой после оказания медпомощи.

Ранее в соцсетях появилось видео момента аварии.