В Михайловском районе мужчина убил знакомого

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

В селе Стубле Михайловского района мужчина убил знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

25 января тело местного жителя 1981 года рождения с раной височно-теменной области головы нашли, а одном из домов. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Выяснилось, что мужчину по голове ударил знакомый. Приятели выпивали, между ними возникла ссора.

По подозрению в убийстве задержали местного жителя 1989 года рождения. От него получили признательные показания. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.