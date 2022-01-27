В Ленобласти вынесли приговор мужчине, расчленившему супругу

Приговор назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Ленинградской области к 12 годам лишения свободы приговорили 73-летнего мужчину, который расчленил супругу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В июле 2020 года мужчина, находясь в квартире в городе Тихвин, задушил супругу 1946 года рождения. Чтобы избежать уголовной ответственности, он с помощью ножа расчленил тело потерпевшей, а части вывез на машине в полиэтиленовом пакете в Волховский район, где сбросил в реку Сясь.

13 сентября 2020 года возбудили уголовное дело после того, как конечности нашли на берегу реки.

Также после смерти супруги подсудимый, используя доверенность, оформленную на его имя, получал страховую по старости.

31 декабря 2020 года мужчина в квартире знакомой своей жены задушил женщину. Чтобы инсценировать утопление, он заполнил ванную до полного погружение тела. Приговор назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.