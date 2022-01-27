В Касимовском районе полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел в селе Шостье.

В Касимовском районе полицейские остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Шостье.

Сотрудники ДПС попросили остановиться водителя СеАЗ. При общении с 24-летним местным жителем полицейские выявили признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. В итоге у него обнаружили 0,238 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сельчанина отстранили от вождения. На него составили административный протокол.