В Касимове завершился первый этап открытого чемпионата и первенства по автокроссу

Всего в мероприятии приняли участие 40 гонщиков из шести регионов страны.

В Касимове завершился первый этап открытого чемпионата и первенства «Выше радуги» по автокроссу на кубок города. Соревнования проходили при поддержке ГК «Автоимпорт».

Всего в мероприятии приняли участие 40 гонщиков из шести регионов страны. Отличие турнира в том, что в нем могут принять участие не только взрослые гонщики, но и дети. Так, самыми юными участниками стали юноши и девушки в возрасте 14 лет.

Участникам предстояло прокатиться по ледяной трассе протяженностью один километр 200 метров без подъемов и спусков. В качестве гоночных автомобилей выступали «пятерки», «шестерки», «семерки», «восьмерки», Lada Kalina и «Ока». Все автомобили специально подготовили по нормам РАФ (Российской Автомобильной Федерации) и оснастили специальной системой безопасности, чтобы максимально защитить пилотов во время соревнований от каких-либо происшествий.

Рязанцы взошли на все ступени пьедестала и получили свои заслуженные медали и памятные призы от спонсоров.