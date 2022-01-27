В Канищеве пьяный водитель протаранил три автомобиля

Медосвидетельствование показало у него 1,57 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Канищеве пьяный водитель протаранил три автомобиля. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Авария произошла в ночь с 26 на 27 января, на улице Интернациональной в районе остановки «Третий квартал». Виновником аварии был 22-летний безработный молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало у него 1,57 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«Сегодня в 12 ночи очередной 22-х летний виножор на маминой машине, само-собой без страховки и безработный… протаранил три машины», — говорится в посте.