В Калининграде неизвестные устроили стрельбу с применением травматического оружия

Инцидент произошел на улице 9 апреля в среду, 26 января.

В Калининграде неизвестные устроили стрельбу с применением травматического оружия. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы регионального УМВД Светлану Поставничую.

Инцидент произошел на улице 9 апреля в среду, 26 января.

Между собой поссорились водители и пассажиры двух автомобилей. «По предварительным данным, пострадали трое мужчин», — указала Поставничая.

Как сообщил журналистам источник в экстренных службах, у одного из пострадавших зафиксировали ранение в области лопатки. Второго доставили в реанимацию с проникающим ранением грудной клетки.

Отмечается, что ход оперативных мероприятий контролирует руководство регионального УМВД. В Северо-Западном округе Росгвардии изданию рассказали, что во время инцидента привлекались три группы задержания.