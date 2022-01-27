В центре Рязани из-за аварии образовалась пробка

На перекрестке Первомайского проспекта и проезда Завражного столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo.

В центре Рязани из-за аварии образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Авария произошла в четверг, 27 января, на площади Победы. На перекрестке Первомайского проспекта и проезда Завражного столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo.

Согласно сервису «Яндекс. Карты» в районе ДТП образовалась пробка.

На месте работали сотрудники полиции, информация уточняется.