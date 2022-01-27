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В центре Рязани автомобиль сбил девятилетнюю девочку на переходе
Ребенка доставили в медучреждение.

В Рязани автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла утром четверга, 27 января, примерно в 9:10, в районе дома № 15 по Первомайскому проспекту.

По предварительным данным, 36-летний рязанец на Renault Sandero наехал на ребенка. Девочка пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пострадавшую доставили в медучреждение. Проводится проверка.