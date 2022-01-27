В центре Рязани автомобиль сбил девятилетнюю девочку на переходе
Ребенка доставили в медучреждение.
В Рязани автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла утром четверга, 27 января, примерно в 9:10, в районе дома № 15 по Первомайскому проспекту.
По предварительным данным, 36-летний рязанец на Renault Sandero наехал на ребенка. Девочка пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате аварии пострадавшую доставили в медучреждение. Проводится проверка.