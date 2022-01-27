В аварии на Михайловском шоссе пострадал водитель микроавтобуса

Авария произошла в четверг, 27 января, в 10:45 на Михайловском шоссе.

В аварии на Михайловском шоссе пострадал водитель микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 27 января, в 10:45 на Михайловском шоссе. Грузовой автомобиль Scania столкнулся с микроавтобусом Peugeot, который буксировали на мягкой сцепке.

Водитель микроавтобуса получил травмы, ему оказали медпомощь.

Ранее о ДТП рассказали в соцсетях. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.