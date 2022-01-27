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Участник проекта «Фактор А» стал директором рязанского Лесопарка
О назначении Дамира Шабакаева стало известно в четверг, 27 января.

Новым директором рязанского Лесопарка стал участник проекта «Фактор А» Дамир Шабакаев. Об этом он рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте».

О назначении стало известно в четверг, 27 января. Ранее он работал в «Корпорации развития Рязанской области».

Дамир Шабакаев известен как участник дуэта «ДаКи». В 2011 году коллектив попал в первый сезон проекта «Фактор А». Председателем жюри была Алла Пугачева. «ДаКи» дошли до финала шоу, где выбыли, заняв шестое место.

В сентябре 2011 года дуэт заключил контракт с Sony Music. В марте 2014 года коллектив презентовал песню «Criminal». Она участвовала в отборочном туре «Евровидения 2014».