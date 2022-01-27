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С февраля работников ждет повышение зарплат
Зарплату должны проиндексировать для сотрудников госорганов, органов местного самоуправления, бюджетников. В коммерческих организациях не предусмотрен обязательный механизм индексации, вопрос остается на усмотрение работодателя.

С 1 февраля в России повысят зарплаты сотрудникам нескольких сфер. Об этом сообщил Life.

Зарплату должны проиндексировать для сотрудников госорганов, органов местного самоуправления, бюджетников. В коммерческих организациях не предусмотрен обязательный механизм индексации, вопрос остается на усмотрение работодателя.

Правовая инспекция обратила внимание на проводимую или непроводимую индексацию уровня заработных плат. Отмечается, что это касается тех ситуаций, когда механизм предусмотрен в локальных нормативных документах. К таким может относиться коллективный договор, договоры с профсоюзными объединениями. На малых и средних предприятиях в 90% случаев таких документов там нет.

Специалисты добавили, что порядка 60% работодателей в крупном бизнесе планируют индексировать зарплаты. По их словам, в коммерческом секторе повысят зарплату отдельным сотрудникам.

После 1 февраля некоторые сотрудники смогут получать фиксированную доплату. Выплаты будут региональными.

Бухгалтеры при выплатах обязаны учитывать прожиточный минимум. После всех взысканий на счету у сотрудника должно оказаться не менее одного прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2022 году в среднем по стране он составляет 13 793 рубля. Меньше этой суммы на руки работник получать не должен, отмечается в сообщении.