Рязанский вуз проведет олимпиаду для школьников

Победители и призеры получат от одного до трех дополнительных баллов при поступлении в РГРТУ.

РГРТУ проведет Олимпиаду для школьников. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Соревнования состоятся в следующих номинациях:

Информатика и программирование (20 марта);

Физика (10 апреля);

Математика (24 апреля).

Время проведения — 11:00 по адресу: Рязань, улица Гагарина, дом № 59. При себе участникам необходимо иметь паспорт, черную гелевую ручку и маску. Зарегистрироваться на нее можно, заполнив гугл-форму по ссылке .

Победители и призеры олимпиады получат от одного до трех дополнительных баллов при поступлении в РГРТУ.

«Олимпиада развивает аналитические способности, интерес к исследовательской и научной деятельности, дает представление о перспективах технического образования», — отметили в вузе.