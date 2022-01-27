Рязанский вуз проведет олимпиаду для школьников
Победители и призеры получат от одного до трех дополнительных баллов при поступлении в РГРТУ.
РГРТУ проведет Олимпиаду для школьников. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Соревнования состоятся в следующих номинациях:
- Информатика и программирование (20 марта);
- Физика (10 апреля);
- Математика (24 апреля).
Время проведения — 11:00 по адресу: Рязань, улица Гагарина, дом № 59. При себе участникам необходимо иметь паспорт, черную гелевую ручку и маску. Зарегистрироваться на нее можно, заполнив гугл-форму по
Победители и призеры олимпиады получат от одного до трех дополнительных баллов при поступлении в РГРТУ.
«Олимпиада развивает аналитические способности, интерес к исследовательской и научной деятельности, дает представление о перспективах технического образования», — отметили в вузе.
Подробную информацию можно узнать у приемной комиссии РГРТУ по