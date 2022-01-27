Рязанские врачи спасли беременную девушку со смертельным заболеванием

Тромбоэмболию легочной артерии выявили на позднем сроке беременности.

Врачи рязанского Кардиодиспансера спасли 19-летнюю беременную девушку с тромбоэмболией легочной артерии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава .

Заболевание выявили у женщины на позднем сроке беременности. Оно угрожало жизням рязанки и ее ребенка. «Оторвавшийся тромб пролетает через правые отделы сердца в легкие, перекрывает просвет легочной артерии, что может привести к мгновенной остановке кровообращения», — отметил завотделением анестезиологии и реанимации учреждения Дмитрий Косолапов.

Похожие эпизоды были в практике врачей больницы. Однако в тех случаях помощь женщинам оказывали на более ранних сроках беременности. Пациенткам проводили тромболизис. При этом до родов оставалось достаточно времени, чтобы из организма женщины препарат был выведен.

«Здесь мы планировали провести тромболизис на 38-ой неделе. Существовал большой риск того, что препарат может дать грозное осложнение — кровотечение в родах и раннем послеродовом периоде», — сообщил Косолапов.

Несмотря на опасность, врачи кардиодиспансера совместно со специалистами бригады ДАКЦ провели тромболизис. После этого пациентке стало лучше: ей было легче дышать, кожные покровы порозовели, уменьшились одышка и тахикардия, возросло насыщение крови кислородом. То, что процедура дала положительный эффект, подтвердили результаты УЗИ. Ребенок при этом не пострадал.

Роды проходили естественным путем. Родоразрешение проходило при совместном участии врачей кардиодиспансера и акушеров-гинекологов. В итоге ребенок весом 3 кг 990 граммов родился здоровым. «Замечательный мальчик, у женщины никаких отрицательных последствий не было. Все закончилось хорошо», — вспоминает Дмитрий Косолапов.

Специалист отметил уникальность случая проведения операции на столь позднем сроке беременности. «Если бы мы отказались, то под угрозой могли оказаться жизнь и здоровье молодой матери и ребенка. Мы взяли на себя большую ответственность. И это оправдало себя», — подчеркнул врач.