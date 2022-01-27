Рязанская мэрия назвала улицы, на которых в ночь на пятницу пройдет уборка снега
Информация появилась на сайте горадминистрации.
Мэрия Рязани назвала улицы, на которых в ночь на пятницу, 28 января, пройдут грейдирование и вывоз снега. Информация опубликована на сайте горадминистрации.
В ночь на 28 января сотрудники «ДБГ» вывезут снег с проезжей части дорог на улицах Николодворянской, Гагарина, Дзержинского, Право-Лыбедской. Представители подрядных организаций будут работать на улицах Халтурина и Баженова (на участке от Голенчинского шоссе до Славянского проспекта).
Также подрядчики проведут
Представители дирекции благоустройства города попросили автомобилистов не парковать машины в указанных улицах.