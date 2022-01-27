«Роснефть» и Maire Tecnimont подписали договор на строительство комплекса гидрокрекинга на площадке Рязанской НПК

Контракт подписали в продолжение соглашения, заключенного на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Роснефть» и Maire Tecnimont подписали договор на строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГО) на производственной площадке Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Контракт подписали в продолжение соглашения, заключенного на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. В настоящее время компании продолжают взаимодействие с банками по обеспечению финансирования проекта.

Новый комплекс позволит Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу повысить глубину и маржинальность переработки. Это произойдет благодаря конверсии темных нефтепродуктов в светлые товарные нефтепродукты Класса 5 (речь идет о бензине, керосине, дизельном топливе). В состав комплекса мощностью 2,2 млн тонн в год войдут установки с высокими экологическими характеристиками: установка гидрокрекинга, производства водорода, производства элементарной серы, а также объекты общезаводского хозяйства. В проекте строительства объекта использовали современные, высокоэффективные технологии и оборудование с автоматизированной системойуправления. Это позволит повысить углеродную эффективность нового комплекса.

В рамках инвестиционного проекта выполнят полный комплекс работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, пусконаладочным работам и оказанию услуг проектного финансирования.

«Роснефть» реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ. Компания уже инвестировала более 900 млрд рублей, построив и реконструировав 23 основные установки, а также комплексы нефтепереработки. Это позволило компании существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и дизельного топлива, а также полностью обеспечить потребности внутреннего рынка качественными нефтепродуктами.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является одним из крупнейших НПЗ России по объемам переработки и выпускаемой продукции. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая высокоэкологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

Maire Tecnimont — итальянская промышленная группа предприятий, является ведущим поставщиком технологий для строительства, лицензирования, а также развития энергетического бизнеса в мире, уделяет особое внимание нефтегазовым, нефтехимическим и перерабатывающим предприятиям. Акции компании обращаются на Итальянской фондовой бирже с 2007 года. Дочернее предприятие Maire Tecnimont — NextChem — занимается «зеленой» нефтехимией и технологиями в рамках энергетического перехода. Компания работает в более чем 45 странах мира.