Мишустин подписал постановление об индексации выплат и пособий с 1 февраля

Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Выплаты проиндексируют инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России и пострадавшим на производстве.

С 1 февраля проиндексируют некоторые соцвыплаты, пособия и компенсации на 8,4%. Об этом сообщил сайт кабмина.

Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Выплаты проиндексируют инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России и пострадавшим на производстве.

Также увеличатся пособия для семей с детьми.

В числе выплат — пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Также вырастет размер маткапитала. Он поднимется до 524,5 тысячи рублей (ранее 483,9 тысячи) на первого ребенка, на второго и последующих детей — до 693,1 тысячи рублей.