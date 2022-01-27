Иммунолог рассказал о вероятности заражения «омикроном» во время еды

По его словам, вирус может в течение долгого времени находиться на продуктах питания.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал телеканалу « Москва-24 » о возможности заражения «омикроном» во время приема пищи.

По словам врача, вирус может в течение долгого времени находиться на продуктах питания. «Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно», — пояснил Болибок. Он добавил, что речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде — на ее краях вирус может оседать во время еды.

Отмечается, что случаи подобного заражения выявляли еще в первую волну COVID-19.