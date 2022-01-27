Минздрав: в Рязанской области от ковида умерли более 16 привитых человек

Роспотребнадзор в ответе на запрос редакции РЗН. инфо сообщил, что смертей от ковида среди вакцинированных не выявлено.

В Рязанской области от ковида умерли более 16 привитых человек. Слова заместителя министра регионального минздрава Владимира Хоминца приводит портал Vidsboku.

В среду, 16 января, на заседании рязанской облдумы начальник управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева озвучила, что в регионе из числа привитых коронавирусом заболели 2,3%, то есть 13 794 человека. Она уточнила, что заболевали они обычно на второй-седьмой день после получения первой дозы вакцины. Среди вакцинированных полностью процент заболеваемости намного ниже.

Владимир Хоминец, замминистра рязанского минздрава, рассказал, что по статистике смертность среди привитого населения составляет 0,003%.

Председатель облдумы Аркадий Фомин уточнил, что это единичные случаи и напомнил о необходимости вакцинироваться.

По словам Ларисы Сараевой, количество заболевших в регионе увеличилось в три раза из-за «омикрона». Она отметила, что ограничения будут сняты при достижении коллективного иммунитета — когда иммунитет будет иметь 80% населения.

Напомним, Роспотребнадзор в ответе на запрос редакции РЗН. инфо сообщил, что смертей от ковида среди вакцинированных не выявлено.