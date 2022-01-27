Гостехнадзор объяснил причины простоя техники для уборки снега в Рязани

Тхника не ставилась на учет, потому что на нее не было документов. Он заявил, что представители гостехнадзора связывались с мэрией.

Начальник управления гостехнадзора Рязанской области Игорь Кривозубов на правительственном часе в облдуме назвал причины несвоевременной регистрации тракторов для уборки снега в Рязани. Об этом пишет « Вид Сбоку ».

По словам Кривозубова, техника не ставилась на учет, потому что на нее не было документов. Он заявил, что представители гостехнадзора связывались с мэрией.

«Были готовы выйти в выходной, заявок не поступало», — сообщил он.

Кривозубов добавил, что 30 декабря представители дирекции благоустройства поставили на учет одну единицу из пяти купленных.

По его словам, на регистрацию техники требуется 10-15 минут.