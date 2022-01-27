Эксперт рассказал, что россияне могут «купить» стаж, необходимый для назначения пенсии

По закону можно «купить» до половины стажа, в 20220 году - это шесть лет.

Эксперт рассказал, что россияне могут «купить» стаж, необходимый для назначения пенсии. Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал агентству «Прайм» об условиях, необходимых для назначения пенсии.

Он отметил, что прежде всего, надо предоставить в пенсионный фонд все документы, подтверждающие стаж. Речь идет о трудовых договорах, договорах ГПХ, лицевых счетах и ведомостях о выдаче зарплаты, справках от организаций о вознаграждениях за творческие произведения и документах от службы занятости о выплате пособий по безработице.

Если документы утрачены из-за стихийных бедствий, по словам эксперта, подойдут показания двух свидетелей.

Также он рассказал, что страховой стаж можно «купить». По закону можно «купить» до половины стажа, но на льготный, например «северный» стаж, закон не распространяется.

«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря», — объяснил специалист.

Биезбардис уточнил, что в текущем году половина страхового стажа — это шесть лет. Исключение составляют самозанятые, для которых нет ограничения.

Он также сказал, что можно сформировать заранее негосударственный пенсионный капитал. По негосударственной пенсии выплаты возможны при достижении старого пенсионного возраста (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет) без учета стажа.