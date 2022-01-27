Депутаты гордумы отказались привлекать к ответственности мэра Рязани Сорокину за плохую уборку снега

Об этом стало известно на заседании в четверг, 27 января.

Мэра Рязани Елену Сорокину не стали привлекать к административной ответственности за плохую уборку города от снега. Об этом стало известно в четверг, 27 января, на заседании гордумы.

Во время заседания депутат Алексей Захаров предложил внести в повестку данный вопрос на рассмотрение. Во время его предложения в зале присутствовала Елена Сорокина.

Большинство депутатов проголосовали «против» рассмотрения вопроса о привлечения к ответственности мэра города.