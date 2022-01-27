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Депутата рязанской гордумы Бурцева увели под конвоем с заседания, СК требует арестовать его
Ранее он находился под следствием, но нарушил условия залога.

Депутата рязанской гордумы Бурцева увели под конвоем с заседания, СК требует арестовать его. Об этом пишет «КП-Рязань».

В четверг, 27 января, председателя комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Александра Бурцева вывели под конвоем с заседания гордумы.

Его подозревают в незаконном получении 390 тысяч рублей. Сообщается, что ранее он находился под следствием, но нарушил условия залога.

Представители СК требуют его арестовать.

В настоящее время в Советском суде Рязани решается вопрос об изменении меры пресечения.