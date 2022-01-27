Депутата рязанской гордумы Александра Бурцева арестовали по делу о хищении бюджетных средств

Бурцева подозревают в присвоении 390 тысяч рублей бюджетных средств.

Депутата рязанской городской думы Александра Бурцева поместили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств. Об этом передает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.

Бурцева подозревают в присвоении 390 тысяч рублей бюджетных средств. Суд назначил меру пресечения в виде залога.

Бурцев нарушал условия залога, поэтому ведущий дело следователь СКР ходатайствовал об изменении меры пресечения. Меру изменили на домашний арест.

«Залог обращен в доход государства», — отметили в суде.

Депутата поместили под домашний арест до 1 марта 2022 года.

Ранее появилась информация, что Бурцева увели под конвоем с заседания гордумы.