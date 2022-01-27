Депутата рязанской гордумы Александра Бурцева арестовали по делу о хищении бюджетных средств
Бурцева подозревают в присвоении 390 тысяч рублей бюджетных средств.
Депутата рязанской городской думы Александра Бурцева поместили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств. Об этом передает «
Бурцева подозревают в присвоении 390 тысяч рублей бюджетных средств. Суд назначил меру пресечения в виде залога.
Бурцев нарушал условия залога, поэтому ведущий дело следователь СКР ходатайствовал об изменении меры пресечения. Меру изменили на домашний арест.
«Залог обращен в доход государства», — отметили в суде.
Депутата поместили под домашний арест до 1 марта 2022 года.
Ранее появилась информация, что Бурцева увели под конвоем с заседания гордумы.