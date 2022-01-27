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Бывший госслужащий незаконно завладел 10 участками в курортной зоне под Рязанью
Ущерб от его деятельности составил более семи млн рублей.

Бывший госслужащий незаконно завладел 10 участками в курортной зоне под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

63-летний житель Рязанской области до 2011 года работал руководителем одного из муниципальных предприятий Рязани. Там он приобрел опыт в работе с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. Уволившись, мужчина делал на своих родственников и знакомых свидетельства о праве собственности старого образца. Потом документы перерегистрировались в Росреестре. Таким образом рязанец завладел десятью участками под индивидуальное жилищное строительство в Рязанском и Спасском районах, на территории, которая относится к курортной зоне.

По предварительной оценке, ущерб, причиненный муниципальным образованиям, составил более семи млн рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Отмечается также, что юридическую оценку дадут действиям его пособников.