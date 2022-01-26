Замглавврача Сасовского ММЦ заявила о вспышке штамма «омикрон»

Она отметила, что новым видом вируса болеют люди всех возрастов, в том числе и маленькие дети.

Замглавврача Сасовского ММЦ Галина Никашова заявила о вспышке штамма «омикрон». Ее обращение для местных жителей опубликовали во вторник, 25 января.

«Сейчас мы начинаем работать с новым штаммом „омикрон“. Уже началась у нас вспышка этого заболевания. Ежедневно мы фиксируем рост числа обращений в поликлинику и для оказания медпомощи на дому», — заявила Никашова.

Она призвала не выходить из дома при признаках ОРВИ, которые также свойственны и штамму «омикрон». Запах и вкус при этом не изменяются. Также она отметила, что новым видом вируса болеют люди всех возрастов, в том числе и маленькие дети.