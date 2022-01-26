Юлия Рокотянская рассказала о положительном ПЦР-тесте у ее сына
Глава Рязани в беседе с журналистами сообщила, что ее ближайшие родственники заболели ковидом.
Председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская рассказала о положительном ПЦР-тесте у ее сына. Об этом сообщило «
Глава Рязани в беседе с журналистами рассказала, что ее ближайшие родственники заболели ковидом.
«У сына положительный ПЦР-тест сегодня; завтра, вероятно, будет и у меня», — сообщила Юлия Рокотянская.
Очередное заседание Рязанской городской думы состоится 27 января.