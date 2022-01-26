Юлия Рокотянская рассказала о положительном ПЦР-тесте у ее сына

Глава Рязани в беседе с журналистами сообщила, что ее ближайшие родственники заболели ковидом.

Председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская рассказала о положительном ПЦР-тесте у ее сына. Об этом сообщило « КП-Рязань » в среду, 26 января.

Глава Рязани в беседе с журналистами рассказала, что ее ближайшие родственники заболели ковидом.

«У сына положительный ПЦР-тест сегодня; завтра, вероятно, будет и у меня», — сообщила Юлия Рокотянская.

Очередное заседание Рязанской городской думы состоится 27 января.